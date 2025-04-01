Швеція готує авіабази для України – експерт припустив підготовку до передавання літаків

Швеція готує авіабази для України.

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Військовий аналітик і головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що Швеція анонсувала рекордний пакет оборонної допомоги Україні — на $1,6 млрд. Частину цієї суми буде спрямовано на підтримку та розвиток інфраструктури українських авіабаз.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами Каткова, уряд Швеції навіть змінив бюджетні плани, щоб прискорити реалізацію цієї допомоги: деякі витрати, заплановані на 2026 рік, були перенесені на 2025-й. Із загальної суми близько $1 млрд підуть на закупівлю нових озброєнь, техніки та боєприпасів, ще приблизно $500 млн — на технічне обслуговування озброєння, яке вже надане Україні.

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“Але найцікавіша частина, на мою думку, — це невелика сума в $50 млн, яка буде використана для передачі обладнання безпосередньо з запасів Міноборони Швеції”, — зазначив експерт.

У цьому блоці йдеться про передачу 100 одиниць техніки, зокрема автомобілів і обладнання для забезпечення функціонування авіабаз. На думку Каткова, саме ця частина допомоги може свідчити про реальні кроки до постачання літаків, про які раніше йшлося в контексті шведських Saab 340 чи винищувачів Gripen.

“Це може бути натяком на те, що роботи в цьому напрямку вже ведуться. Адже якщо Швеція передає техніку для авіабаз, це, очевидно, пов’язано з постачанням літаків”, — підсумував він.

Нагадаємо, передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) ASC 890, про яку повідомлялося у травні минулого року, не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій F-16.