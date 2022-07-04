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Швейцарія інвестуватиме в проекти “зеленого” відновлення України

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Швейцарія інвестуватиме в проекти “зеленого” відновлення України

Фото: pixabay.com

Швейцарія після нашої перемоги інвестуватиме в проекти “зеленого” відновлення України.

Відповідну угоду сьогодні під час Конференція з питань відновлення нашої держави підписав уряд України.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, “зелене” відновлення буде відбуватися у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

“Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед “зелену” трансформацію країни. В обмін на “зелені” інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату. Продовжуємо переговори з нашими міжнародними партнерами, аби максимально розширити коаліцію відновлення України”. - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Росіяни в Мелітополі посилили терор та заблокували місто.

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