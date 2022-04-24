Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів до України

Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів до України

Обидва запити були відхилені — це пояснили нейтралітетом країни та обов’язковими критеріями законодавства про військові матеріали.

Нейтральна Швейцарія загальмувала постачання німецької бронетехніки до України, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які б Київ хотів отримати від Берліна.

Про це повідомляє швейцарська газета SonntagsZeitung, передає Reuters.

Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини щодо передачі Україні швейцарських боєприпасів.

“На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали”, — йдеться у заяві прессекретаря SECO.

Швейцарія раніше відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти росії. Але заявляла, що її нейтральний статус все ж не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.

Так, минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.

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Нагадаємо, швейцарська компанія Zurich Insurance (ZURN.S) видалила свій логотип "Z" із соціальних мереж після того, як літера стала символом підтримки в Росії вторгнення Москви в Україну.

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