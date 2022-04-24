Швейцарія наклала вето на запит Німеччини про реекспорт боєприпасів до України

Обидва запити були відхилені — це пояснили нейтралітетом країни та обов’язковими критеріями законодавства про військові матеріали.
Нейтральна Швейцарія загальмувала постачання німецької бронетехніки до України, заблокувавши реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовуються в бойових машинах піхоти Marder, які б Київ хотів отримати від Берліна.
Про це повідомляє швейцарська газета SonntagsZeitung, передає Reuters.
Газета цитує представника Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини щодо передачі Україні швейцарських боєприпасів.
“На обидва запити Німеччини було надано негативну відповідь з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обов'язкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали”, — йдеться у заяві прессекретаря SECO.
Швейцарія раніше відійшла від свого нейтралітету і підтримала санкції Європейського Союзу проти росії. Але заявляла, що її нейтральний статус все ж не дає змоги постачати зброю в зони конфлікту.
Так, минулого місяця Швейцарія відхилила прохання Польщі про постачання зброї для допомоги Україні.
Нагадаємо, швейцарська компанія Zurich Insurance (ZURN.S) видалила свій логотип "Z" із соціальних мереж після того, як літера стала символом підтримки в Росії вторгнення Москви в Україну.
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