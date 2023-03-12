Швейцарія утилізує придатні системи ППО, якими Україна могла б прикрити інфраструктуру – ЗМІ

Швейцарія утилізує ракети для систем протиповітряної оборони Rapier, які були закуплені у 1980-х роках. Таке рішення викликало чимало суперечок, оскільки їх могла використовувати Україна для захисту своєї інфраструктури.

Про це пише видання NZZ magazin.

Зокрема йдеться про утилізацію 60 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Rapier, частину з яких вже утилізовано.

Зазначається, що причиною такого рішення стало те, що Швейцарія планує повністю вивести Rapier з експлуатації від кінця 2022 року.

Таке рішення уряду країни викликало суперечки з огляду на оборонні потреби України.

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти цілей, що низько летять, таких як безпілотники", - наголосив Петер Шнайдер, колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift".

Шнайдер переконаний, що ракети могли б допомогти Україні захистити інфраструктуру.

Член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте, який підтримує передавання зброї Україні, назвав абсурдним рішення про утилізацію оборонної зброї у Швейцарії.

Також наголошується, що передавання озброєння Україні було б юридично можливим, оскільки це британська система, тому до неї застосовуються зовсім інші експортні правила.

Нагадаємо, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що великий щит із систем ППО й ПРО не захистить Україну повністю від російських атак. Він наголосив на тому, що логіка всіх систем протиповітряної і протиракетної оборони спрямована не на створення величезного щита.

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