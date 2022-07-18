Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування поранених українських військових: відома причина

Швейцарія відмовилася лікувати українських військових, поранених під час бойових дій на тлі повномасштабного російського вторгнення.

У травні Швейцарія отримала запит Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, щодо лікування поранених під час російського вторгнення українських військових. Декілька країн уже прийняли поранених, наприклад, Норвегія.

Швейцарія відхилила цей запит з юридичних та практичних причин.

Про це повідомляє Tages Anzeiger.

Зазначається, що запит було отримано Медичною службою армії (KSD). Оскільки лікарні перебувають у віданні кантонів, KSD також залучила конференцію кантональних директорів охорони здоров'я (GDK).

Президент GDK Лукас Енгельбергер заявив, що на своєму засіданні 19 травня рада організації "задекларувала фундаментальну відкритість кантонів та лікарень".

Цивільні та військові органи охорони здоров'я на федеральному рівні також відреагували доброзичливо.

Однак рішення не підтримало Міністерство закордонних справ (FDFA) на чолі з Ігнаціо Кассісом, який зараз є і президентом країни.

МЗС три тижні вивчало наслідки цього питання відповідно до міжнародного права. У середині червня FDFA написало у заяві іншим структурам, що відхиляє запит з юридичних та практичних причин.

Ключовим аргументом, висунутим швейцарським МЗС, є нейтральність. Міністерство посилається на Женевські конвенції 1949 року, які містять спеціальне положення для нейтральних держав, яке, за словами МЗС Швейцарії, застосовується і у цьому випадку.

Стаття 37 Першої Женевської конвенції регулює випадок, коли нейтральна третя країна опікується пораненими солдатами держав, що перебувають у війні.

Таким чином, нейтральна країна має забезпечити, аби солдати "більше не могли брати участь у бойових діях" після одужання згідно з угодою, яку адмініструє Швейцарія як держава-депозитарій.

Щоб запобігти поверненню на війну, Швейцарії, ймовірно, навіть довелося б інтернувати українських солдатів. Відступити від цього правила можна було б лише тоді, якби РФ дозволила українським солдатам повернутись. На думку МЗС Швейцарії, це малоймовірно.

Крім того, FDFA посилається на Гаазьку угоду 1907 року. У ньому також йдеться про те, що поранені повинні охоронятися нейтральною державою таким чином, щоб вони "не могли знову брати участь у бойових діях".

При цьому в міністерстві заявляють, що замість того, щоби привозити поранених до Швейцарії, вони тепер хочуть допомогти їм на місці. МЗС вирішило, що гуманітарна допомога федерального уряду тепер підтримуватиме цивільні лікарні в Україні.

Нагадаємо, що учасники конференції в Лугано підписали спільну декларацію, в якій зобов'язалися підтримувати Україну.