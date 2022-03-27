Швейцарська компанія відмовилась від логотипа "Z" через асоціацію з російськими окупантами

Швейцарська компанія відмовилась від логотипа "Z" через асоціацію з російськими окупантами

Zurich Insurance прибирає символ "Z", який використовується на військовій техніці росіян.

Швейцарська компанія Zurich Insurance (ZURN.S) видалила свій логотип "Z" із соціальних мереж після того, як літера стала символом підтримки в Росії вторгнення Москви в Україну.

Компанія заявила, що видаляє логотип, тому що не хоче, щоб його неправильно тлумачили як підтримку Росії у війні.

Про це пише Reuters.

"Ми тимчасово вилучаємо використання літери Z з соціальних каналів, де вона з'являється окремо і може бути неправильно інтерпретована", - йдеться в заяві компанії.

Символ "Z" використовується як позначення російської військової техніки. Росіяни, які підтримують війну, також використовують цей символ, особливо на прапорах на прокремлівських мітингах.

Нагадаємо, Zoom by Ocado змінила своє нове лого після порівняння з російським бойовим символом "Z".

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