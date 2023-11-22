"Швейцарський ніж" для неба: український пілот розповів про літак F-16

На повну підготовку пілота винищувача F-16 можуть знадобитися роки.

Український пілот, який другий місяць проходить навчання на багатоцільовому літаку американської розробки розповів, що F-16 — це швейцарський армійський ніж. "Дуже хороша зброя, яка може виконувати будь-яку місію".

Про це йшлося в інтерв'ю українського пілота із позивним "Мунфіш" виданню CNN.

Пілот зазначив, що винищувачі F-16 дуже маневрені та сучасні. Такі характеристики літака дозволяють виконувати різні завдання: від підтримки піхоти до відбиття атак дронів та ракет.

За словами пілота, під час війни України з Росією навчання українських військових скоротять.

"У мирний час у нас було б багато часу, щоб повністю вивчити реактивний літак, але зараз часу немає", — сказав він.

Водночас пілот впевнений, що для опанування базових навичок, які потрібні Україні зараз, часу достатньо.

"Навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми всі розуміємо, що це буде лише період очікування наступного раунду", — сказав "Мунфіш".

Він додав, що в Україні потрібно створити належну повітряну потужність із західними реактивними літаками та ефективно навченим персоналом.

"Це буде найбільшим фактором стримування — щоб 24 лютого не повторилося", — заявив він.

Важливою перевагою F-16 перед МіГ-29 та Су-27 пілот назвав програмне забезпечення, яке постійно оновлюється на літаках західного зразка. У той же час літаки радянської розробки не отримували оновлень з кінця 1980-х. Це робить їхню ефективність у боротьбі з дронами суттєво нижчою.

Зазначимо, раніше стало відомо, що українські льотчики розпочали підготовку на F-16 у Данії.

За словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні 2024 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.