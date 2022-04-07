Швейні цехи і школа пілотів безпілотників: через війну на Прикарпаття переїжджає майже сто підприємств

Швейні цехи і школа пілотів безпілотників: через війну на Прикарпаття переїжджає майже сто підприємств

Регіон пропонує підприємствам виробничі та складські площі.

Через війну в Україні близько сотні суб’єктів господарювання з потерпілих регіонів вирішили переїхати на Прикарпаття.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Наразі майже 20 підприємств провели релокацію своїх виробничих потужностей з територій, де тривають активні бойові дії, та починають працювати в Івано-Франківській області.

Серед потужностей, які переїхали до регіону, - швейні цехи, виробництво вуличних меблів та модульних будинків, школа пілотів безпілотників та підприємство з виготовлення матраців тощо.

За словами Онищук, перелік підприємств, які хочуть вести бізнес на Прикарпатті збільшується.

“Ми продовжуємо активну роботу щодо створення комфортних умов для переїзду бізнесу, пропонуємо вільні виробничі та складські площі, паралельно сприяємо у розміщенні людей”, - наголосила очільниця області.

До слова, до обласного центру переїхало 25 підприємств. Серед компаній вісім виробництв (пошиття одягу, виробництво аксесуарів тощо); два підприємства займаються ІТ-послугами; п'ять — промисловість тощо.

Як повідомлялося, у Франківську запустили платформу для допомоги підприємцям, які хочуть переїхати до регіону. Проєкт Save Business Now спрямований допомогти українським підприємствам з релокацією бізнесу в Івано-Франківськ та область.

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