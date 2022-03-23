Швидка смерть білоруській армії: опозиціонерка про наступ військ Лукашенка на Західну Україну

Білоруські солдати не особливо хочуть воювати проти України.
Білоруська опозиціонерка вважає, що армія РБ у випадку наступу на територію Західної України зазнає швидкої поразки.
Про це в інтерв'ю "Обозреватель" сказала білоруська блогерка, опозиціонерка Тетяна Мартинова.
"Це означатиме швидку смерть недоармії Лукашенка. Українці розіб'ють її миттєво. І це, звичайно, спричинить швидкі незворотні наслідки вже всередині Білорусі. Тому Лукашенко намагатиметься зістрибнути з цієї голки. Але Вові це треба і у Вови не так багато варіантів. Прибрати Лукашенка, ізолювати його, зробити якийсь хитрий хід для того, щоб той самий Вольфович чи Хренін (начальник генштабу та міністр оборони Білорусі. – ред.) ухвалювали рішення незалежно від Лукашенка. Фактично це було й так, але це не спрацювало", - сказала Мартинова.
Також Тетяна Мартинова додала, що білоруські солдати не особливо хочуть воювати проти України.
"Я роблю ставку на саботаж у лавах білоруської армії, оскільки там немає тих, хто дуже хоче помирати. Вони лише із мирними протестувальниками можуть воювати. Але в крайньому випадку можна поставити російських командирів, як це було свого часу в ОРДЛО, і вони поженуть білорусів. Але знову ж таки – погнати поженуть, але чи не будуть білоруси масово здаватися в полон? Я ставлю на друге", - сказала опозиціонерка.
Нагадаємо, Путін грошами намагається втягнути білорусів у війну.
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