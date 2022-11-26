Швидке звільнення окупованих територій України – у Повітряних силах розповіли, що допоможе

Збройні сили зможуть дуже швидко звільнить окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна конче потребує цих літаків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15, F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій", - сказав Ігнат.

За його словами, діалог щодо поставок літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному та військовому рівні триває.

Крім того, речник Повітряних сил зауважив, що Україна потребує дуже багато комплексів ППО. Ці комплекси допоможуть оновити систему протиповітряної оборони. За його словами, на сьогодні основою української системи ППО залишаються радянські ЗРК "Бук-М1" та С-300.

"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості – лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні", - резюмував Ігнат.

Протиповітряна оборона України

Нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.

Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійдуть сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди.

На думку військового аналітика та ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка захищає повітряний простір Ізраїлю, є не такою ефективною, як ППО України зараз, оскільки Ізраїль не атакують високоточними ракетами, а територія країни у десятки разів менше, порівняно з Україною.

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