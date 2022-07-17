Швидке звільнення півдня України: у Повітряних силах пояснили, що для цього потрібно

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні України, але їм не вистачає підтримки з повітря.

Для швидкого звільнення півдня України Збройним силам потрібне поєднання авіації та артилерії.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Авіація у суміші з артилерією дійсно може допомогти у швидкому визволенні наших територій", - сказав він.

За його словами, Україна має штурмову та бомбардувальну авіацію, армійську авіацію Сухопутних військ (ударні вертольоти та Мі-8, які теж є бойовими).

"Це все у нас працює щодня. Ми щодня завдаємо ракетно-бомбових ударів по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", – зазначив речник.

Проте, на його думку, якби Україна мала сучасні американські літаки із сучасним озброєнням, особливо ракетним, а також радари, які можуть з повітря знищувати системи ППО противника, ударна авіація, яка є в України, могла б допомагати просуванню наземних військ з якомога менших втратами.

"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть завдавати ювелірних високоточних ударів", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.

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