"Швидше, ніж хтось може собі уявити": Подоляк розповів, коли над Херсоном замайорить український прапор

"Швидше, ніж хтось може собі уявити": Подоляк розповів, коли над Херсоном замайорить український прапор

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що південь держави обов’язково буде звільнений, щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил.

Він також назвав повною маячнею активні спроби Росії сформувати в жителів півдня думку, що Україна їх покинула.

Про це Подоляк написав у Мережі 26 травня.

"Росія дуже активно намагається сформувати в мешканців півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повна маячня. Маємо класичну російську психологічну операцію: викликати почуття смути та великої образи покинутих, а потім конвертувати це у гнів ображених. Ще раз по складах. Це – пов-на ма-яч-ня", – наголосив радник голови ОП.

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Він запевнив, що вся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб Україна отримала достатню кількість зброї для звільнення людей на окупованих територіях.

"Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений", – написав Подоляк.

"Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року. Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", – додав радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекає від Києва поступок щодо територій України та усвідомлення "реальної ситуації, яка існує".

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