"Швидше перемир’я, ніж мир": історик спрогнозував, скільки часу триватиме війна в Україні

Чинна політика Путіна призведе до виснаження Росії, вважає професор.

Активна фаза війни Росії проти України мала б закінчитися у відносно швидкій перспективі через виснаження російської армії, боєприпасів та інших речей. Проте це, швидше за все, буде просто перемир’я, а не сталий мир.

Таку думку висловив професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю НВ.

"Наскільки війна буде чи не буде замороженою? Активна фаза мала б закінчитися у відносно швидкій перспективі через виснаження російської армії, боєприпасів та інших речей. Але я бачу це як не просто перший крок, а як довготривалий крок – це, швидше, перемир’я, ніж мир", – розповів історик.

Він також відповів, що лише в довгостроковій перспективі поділяє оптимізм українських колег і політиків, що закінченням війни буде виведення російських військ із Криму, Донбасу та фрагментація РФ.

"Поділяю це не в короткій перспективі, а в довшій. Перед тим, як російська Дума повстала проти Миколи І, минуло чотири роки виснажливої війни. Це питання не днів і не тижнів", – запевнив Плохій.

Водночас він висловив переконання, що теперішня політика президента Володимира Путіна призведе до виснаження Росії.

"Але я також переконаний, що та політика, яку провадить Путін, є надзвичайно шкідливою для Росії. Жоден наступний уряд продовжувати подібну політику не зможе. Така політика – через санкції, через усе інше –призведе до виснаження Росії. Є дуже проста річ – географія. Крим – це півострів. Півострів завжди залежав і залежатиме від материка. Материком у цьому випадку є Україна", – зазначив професор.

Нагадаємо, професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Еліот А. Коен написав у своїй статті, що Україна перемагає у війні з Росією і доказів цьому є багато, якщо лише уважно поглянути на наявні дані. Відсутність в РФ прогресу на лінії фронту – це лише половина картини.