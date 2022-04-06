"Швидше повбивай українців": СБУ перехопила розмову російського окупанта із сестрою-школяркою

Родичка російського вбивці заявляє, що "людські життя неважливі".

СБУ перехопила розмову російського окупанта зі своєю сестрою-школяркою. Вона закликає брата-загарбника "швидко вбити всіх українців та повернутись додому".

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Про це повідомляє СБУ.

"Прошу тебе: швидше вбивай усіх українців і приїдь додому", – заявляє сестра російського вбивці.

Окупант називає її "щуроподібною". Ще одна родичка російського окупанта кричить, що людське життя неважливе.

"Пішли вони на х*р ці люди", – говорить жінка "асвабадітеля".

СБУ зауважила, що можливо жінка вбивці така зла, бо окупант не встиг намародерити в Україні.

"І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з російським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, кадирівські тіктокери записали чергове відео війни з "українськими нацистами". Після бою з світлофором, жалюзями і порожньою будівлею в Маріуполі, вони вступили в бій з бандерівським гаражем.

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