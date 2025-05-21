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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
2 хв

Швидкого миру не буде: в The Atlantic розповіли про реальність війни очима українців

Попри втому, суспільство готується до тривалого спротиву й впевнене у здатності продовжувати боротьбу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Прапор України

Прапор України / © Unsplash

Українське суспільство не вірить, що Росія прагне припинити війну, а риторика Кремля вважається фальшивою.

Про це пише журналістка The Atlantic Енн Епплбаум у своєму матеріалі після кількох днів, проведених у Львові.

«За кілька днів у Львові я не зустріла жодної людини, яка б вірила, що російський президент хоче завершити війну, або що він буде вести переговори з такою метою в Стамбулі», — зазначила вона.

Авторка наголошує, що під час однієї з дипломатичних зустрічей у Стамбулі російська сторона дозволяла собі погрози, образи й відверте хамство. Однак для українців це не стало сюрпризом — подібну риторику вони чують уже понад три роки.

«Те, що їх справді дивує — це терпимість президента США до очевидної насмішки. Дональд Трамп говорить про переговори, Володимир Зеленський готовий до них, а російський президент перетворив усе це на фарс», — пише журналістка.

На її думку, Росія остаточно перевела економіку на військові рейки, жертвуючи тисячами людей задля кількох десятків метрів території. Але українці не лякаються.

«Вони не очікують швидкої перемоги, але й не готуються до поразки. Вони переконані, що зможуть воювати навіть без повної підтримки США. Вони втомлені, але рішучі», — підсумовує Епплбаум.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочко Путін все ще вірить у те, що може перемогти Україну на полі бою.

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