Російські військові / © Associated Press

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Громадяни Росії поспішають укласти контракти на службу в армії, сподіваючись отримати великі виплати та уникнути ризиків. Сподівання пов’язані з очікуванням завершення війни. Водночас російський бюджет повинен виплатити неймовірно великі суми, написав аналітик Німецького інституту міжнародних справ Яніс Клюге.

Висновки щодо ситуації з набором у російську армію та очікуваннями миру Яніс Клюге (Janis Kluge) опублікував у соцмережі X та на платформі Substack.

Аналітик пояснив, що вивчив інформацію з російських медіа про кількість контрактів на службу у ЗС РФ та про виплати, які отримують з державного бюджету нові солдати. При цьому з’ясувалось, що з середини березня стрімко зросла кількість контрактів, які ЗС РФ щодня укладає з бажаючими. Згідно з даними по 37 регіонам РФ, ідеться про 529 контрактників на день. Яніс Клюге екстраполював (розширив) ці дані на всі російські регіони й отримав орієнтовне число: щоденний набір в ЗС РФ складає 1 300 людей (близько 30 тис. ос. на місяць). Причинами такого зростання, з одного боку, є «грошові бонуси» від губернаторів, пояснив він. З іншого боку, росіяни, ймовірно, почали чекати швидкого завершення війни й тому поспішають отримати гроші з мінімальним ризиком, припустив Клюге.

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«Спекуляції про американсько-російські переговори та можливе припинення війни приваблюють опортуністів, які сподіваються отримати величезний бонус за підписання, уникаючи смертоносних боїв на Донбасі», — написав аналітик.

Про те, що є зв’язок кількості контрактів та очікуваннями миру свідчать дані медіа «Верстка», зауважив аналітик. На даних, які зібрали російські журналісти у Москві, видно стрімке зростання 18 березня: саме тоді відбулась розмова президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. На графіку бачимо, що раніше найвищий набір був на рівні 90 осіб. Але після цієї дати є зростання до 140 та 150, показують дані «Верстки».

Клюге також порахував, які сумарні виплати отримають контрактники ЗС РФ. Згідно з його орієнтовними підрахунками, ідеться про 2 млрд руб. на день (24 млн дол.), або 1,74 трлн руб. лише у березні.

«Якщо витрати на бонуси за підписку продовжаться такими ж темпами, то до кінця року вони досягнуть 0,4% ВВП (!)», — написав він у X.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за три роки повномасштабного вторгнення Володимир Путін витратив $1 трлн на фінансування війни проти України.