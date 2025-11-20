ТСН у соціальних мережах

Шикування військових на фронті: експерт пояснив, чому це небезпечно

Аналітик Іван Ступак попереджає, що шикування українських військових поблизу фронту підвищує ризик ракетних ударів з боку РФ та наголошує на дотриманні правил безпеки.

Шикування військових на фронті: експерт пояснив, чому це небезпечно

Шикування українських військових біля фронту підвищує ризик ракетних ударів — експерт / © ТСН

Скупчення військових неподалік лінії розмежування створює можливості для атак російських ракет.

Військовий аналітик Іван Ступак сказав про це у коментарі «КИЇВ24».

«Всі вже усвідомлюють, що будь-яке шикування збільшує ймовірність ударів балістичними ракетами з боку РФ, але, на жаль, практика продовжується, — зазначив Ступак.

Причому, за його словами, такі ситуації з українського боку трапляються частіше, ніж з російського.

Експерт наголосив на дотриманні правил безпеки під час масових заходів:

«Не розголошуйте місце проведення подій і не публікуйте інформацію до того, як вона стане загальнодоступною», — додав він.

Нагадаємо, раніше у 30-му корпусі морської піхоти підтвердили обставини удару РФ по Дніпропетровщині. Там ворог дійсно завдав комбінованого удару по військовослужбовцях у центрі одного з селищ 1 листопада, коли ті були зібрані для проведення церемонії нагородження. Через цю атаку загинув 43-річний військовий Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

Відомо, що удар припав на центр селища, де не було розташовано жодних військових плаців чи об’єктів.

