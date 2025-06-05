Шини не допомогли: чому "захист" російських літаків виявився неефективним

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло

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Російська стратегічна авіація зазнала значних втрат внаслідок масованої атаки українських дронів у межах операції СБУ «Павутина». Під ударом опинилося одразу п’ять аеродромів, де базувалися російські бойові літаки. Чимало з уражених бортів зазнали серйозних пошкоджень і не підлягають відновленню.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі «24 Каналу».

Відомо, що дрони СБУ пошкодили або повністю знищили 34% стратегічної авіації Росії. На нових кадрах з уражених російських аеродромів, які з’явилися у Мережі, можна побачити, що росіяни прикривали свої літаки автомобільними шинами. Ймовірно, таким чином вони намагалися захистити дорогу авіатехніку.

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«Бачимо, що шин дійсно багато. Ну якщо чесно, мені важко сказати, яка користь від цього. Можливо, вони хотіли таким чином прикрити [літаки — ред.]. Можливо, з огляду на колір літаків шини більше видавалися якимись точками на супутникових знімках», — припустив Жмайло.

Він пояснив, що супутникові знімки не дуже чіткі, тому росіяни могли сподіватися, що розміщення шин на літаках ускладнить ідентифікацію цілей.

«Можливо, очікували удари менших дронів або думали, що таким чином зможуть захистити літаки від ударів зверху. Тобто насправді варіантів дуже й дуже багато, навіщо вони це робили. Можливо, для того, щоб зменшити парусність цих літаків, щоб вони краще стояли на землі. Припущень насправді може бути дуже й дуже багато, але ми однозначно мали інформацію зсередини цього аеродрому», — зауважив експерт.

За його словами, українські спецслужби мали інформаторів, які повідомляли про ситуацію на аеродромах.

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«Ми мали всю технічну документацію, і сьогодні Головне управління розвідки це підтвердило, бо воно хакнуло базу конструкторського бюро Туполєва. Також є припущення, що українські дрони працювали на системі штучного інтелекту, власне, уражали паливні баки літаків. І от невеликий дрон із досить обмеженим зарядом, припускаю, що це приблизно 3–4 кг вибухівки, зміг спричинити детонацію і знищення всієї машини. Тому, як бачимо, всі вундервафлі з шин, м’яко кажучи, їм зовсім не допомогли», — підсумував Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, після успішної операції СБУ «Павутина» росіяни сховали свої стратегічні бомбардувальники ближче до Америки. Жодної траси, яка дозволяє проїхати до цього віддаленого місця, немає. Таким чином це унеможливлює атаку на аеродром із застосуванням вантажівки з дронами.