Сі Цзіньпін запропонував чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні"

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні президент Китаю Сі Цзіньпін виклав чотири принципи врегулювання "конфлікту в Україні".

Про це пише BBC.

За словами глави Китаю, країни повинні зосередитися на "підтриманні миру та стабільності та утримуватися від пошуку корисливих цілей", а також "охолодити ситуацію і не підливати олії у вогонь".

"Ми повинні створити умови для відновлення миру і утримуватися від подальшого посилення напруженості", - сказав Сі, зазначивши при цьому, що потрібно при цьому "зменшити негативний вплив на світову економіку".

"Чотири принципи" перегукуються з торішнім документом Пекіна, де містився заклик до "політичного врегулювання конфлікту".

На думку низки західних оглядачів, це дозволить Росії утримати більшу частину захоплених українських територій.

Як пише BBC, відносини західних країн із Китаєм переживають неспокійні часи. У Брюсселі триває низка розслідувань щодо державної допомоги китайським виробникам сонячних панелей, електромобілів та вітрових турбін.

США вивчають ризики національної безпеки, які створюють китайські технології в автомобілях.

На зустрічі з Шольцем Сі підкреслив, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю та Німеччини глибоко пов'язані один з одним".

"Взаємовигідна співпраця між Китаєм та Німеччиною – це не "ризик", а гарантія стабільності двосторонніх відносин і можливість створити майбутнє", - сказав Сі Цзіньпін.

Разом із Шольцем до Китаю в неділю, 14 квітня, прибула велика делегація міністрів та керівників німецьких підприємств.

Нагадаємо, Макрон та Шольц обговорили підтримку України та відносини з Китаєм.

Читайте також провідні новини дня: