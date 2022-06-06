Січеславські десантники показали, як нищать російських окупантів і їхню техніку: відео

Січеславські десантники показали, як знищують російських окупантів.

Захисники захищають Україну на Донецькому напрямку, воюючи з російськими окупантами.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗС України.

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповідають, що росіяни хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Ми завжди готові до різкої зміни обстановки та відбиття атак противника. Ворог здійснює артилерійські обстріли наших позицій з метою вибити наших десантників з позиції. Але їхні спроби безуспішні", - каже український захисник.

Нагадаємо, мати окупанта побідкалась, що до російської армії забирають навіть людей з обмеженими можливостями. Вона зазначила, що у російській армії великі втрати, а тому серед військових не має ротації.

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