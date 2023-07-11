Сиділи, як у школі: 3-тя штурмова бригада під Бахмутом наловила полонених та навчала їх історії України

Українські військові повністю ліквідували взвод ворога та взяли у полон ще 10 російських окупантів.
Третя окрема штурмова бригада розбила підрозділи елітної 83-ї десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. Хто залишився живим, того взяли в полон і навчали історії України.
Відео опублікувала пресслужба бригади у телеграм-каналі 11 липня.
Зазначається, що бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських військових сил в напрямку Бахмута.
"Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків", - йдеться у дописі.
На кадрах видно, як окупанти, які не вчили в Росії історію України, уважно слухали українського військового. Деякі із полонених, мабуть, були вражені, їхній захват можна побачити на обличчі.
Нагадаємо, у ЗСУ показали ексклюзивні кадри наступу штурмового батальйону ЗСУ на Бахмутському напрямку.
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