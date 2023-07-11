Сиділи, як у школі: 3-тя штурмова бригада під Бахмутом наловила полонених та навчала їх історії України

Українські військові повністю ліквідували взвод ворога та взяли у полон ще 10 російських окупантів.

Третя окрема штурмова бригада розбила підрозділи елітної 83-ї десантно-штурмової бригади РФ під Бахмутом. Хто залишився живим, того взяли в полон і навчали історії України.

Відео опублікувала пресслужба бригади у телеграм-каналі 11 липня.

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Зазначається, що бійці 2-го штурмового батальйону звільнили понад кілометр територій, покращивши тактичне становище українських військових сил в напрямку Бахмута.

"Внаслідок наступу було повністю ліквідовано взвод ворога та захоплено у полон ще 10 російських окупантів. Також знищено російську техніку, зокрема ворожий танк. Захоплено опорний пункт та відбито позиції для подальшого просування штурмовиків", - йдеться у дописі.

На кадрах видно, як окупанти, які не вчили в Росії історію України, уважно слухали українського військового. Деякі із полонених, мабуть, були вражені, їхній захват можна побачити на обличчі.

Штурмова бригада ЗСУ під Бахмутом наловила "елітних" полонених та навчала їх історії України (відео)

Нагадаємо, у ЗСУ показали ексклюзивні кадри наступу штурмового батальйону ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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