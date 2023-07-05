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"Сидимо, як дурні, дивимось, коли у нас влучить": окупанти скаржаться на влучні постріли ЗСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Сидимо, як дурні, дивимось, коли у нас влучить": окупанти скаржаться на влучні постріли ЗСУ

Окупанти скаржаться, що ЗСУ прицільно стріляють / Фото: Енергоатом

Військовий РФ заявив, що їхню техніку "накривають" миттєво з української артилерії.

Російські окупанти на Луганському напрямку скаржаться на власні вміння вести стрілецький бій.

Перехоплення розмови військових злочинців РФ оприлюднили в ГУР України.

Як зазначається, військовослужбовець РФ на Луганському напрямку порівнює для дружини точність ведення вогню двома арміями.

“Наша “Беха” виїхала, два постріли зробила – її розфігачили. Це тільки ми, як дурні… Нам кажуть: “Зараз стрілятиме танчик”. І ми сидимо, як дурні, дивимось, коли він у нас влучить. Х**н хтось по ньому працює”, – скаржиться окупант своїй дружині.

Жінка питає, чому так відбувається. Натомість військовий злочинець РФ каже, що “це нікому не треба”.

"Можна до х*хлів у бліндаж бігти, коли наші стріляють, по них все одно не влучать", – резюмував окупант і цим викликав сміх у своєї дружини.

Нагадаємо, що РФ використовує в Україні хімзброю "роса смерті".

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Дата публікації
Перегляди
791
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