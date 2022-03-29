"Сидіння на діжці із порохом": ДСНС закликала ввести місію ООН у Чорнобильську зону

Гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається можливим, зазначили рятувальники.

Будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом.

Про це заявили в ДСНС України 29 березня.

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"Рятувальники підтримують вимогу негайно вжити заходів по демілітаризації Зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН, що має унеможливити подальше використання зони російськими військами", – наголошується в повідомленні.

В ДСНС зауважили, що інформація про накопичення російськими військами арсеналу у Чорнобильській Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення є особливо небезпечною.

"ДСНС в межах компетенції відстежує ситуацію, проте вже можна говорити про те, що за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками", – йдеться у повідомленні.

"Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом, адже гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається можливим", – наголосили в ДСНС.

Коли масштабні пожежі у Зоні відчуження вирували 2020 року, ситуацію врятували праця українських надзвичайників, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ані особовий склад, ані авіацію ДСНС.

"А про дощ молитимуться громадяни Білорусі, коли радіоактивний вогонь досягне їхнього кордону, з якого вони запускають ракети по Україні", – наголошується в повідомленні.

Сотні пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах вимушені щодня ліквідовувати рятувальники ДСНС. Окрім того, що виїзди на гасіння таких пожеж зв'язують руки нашим вогнеборцям та відбирають сили для більш нагальних викликів, вони ще й несуть загрозу національній безпеці нашої країни, яка перебуває у стані війни. Так, з наближенням пожежонебезпечного періоду значно збільшується ризик перекидання вогню на лісові масиви, гасіння яких вимагає значних ресурсів - як людських, так і матеріальних. Особливо небезпечною є інформація про накопичення ворогом арсеналу у Чорнобильській Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення. ДСНС в межах компетенції відслідковує ситуацію, проте вже можна говорити про те, що за таких умов будь-яке загоряння у чорнобильських лісах має всі шанси перерости у масштабну пожежу з катастрофічними наслідками. Ситуацію можна охарактеризувати як сидіння на діжці із порохом, адже гасити вогонь на окупованій території не те, що проблематично, а й зовсім не вдається можливим. Востаннє, коли вирували масштабні пожежі у Зоні відчуження у 2020 році, ситуацію врятували самовіддана праця українських вогнеборців, авіація та дощ. Проте умови сьогодення не дозволять залучити ані особовий склад, ані авіацію ДСНС. А про дощ молитимуться громадяни Білорусі, коли радіоактивний вогонь досягне їхнього кордону, з якого вони запускають ракети по Україні. Тож, рятувальники підтримують вимогу негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН, що має унеможливити подальше використання зони російськими військами. Опубліковано ДСНС України Вівторок, 29 березня 2022 р.

Нагадаємо, в ДСНС України станом на ранок 28 березня повідомляли, що в чорнобильській Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежі та загоряння відсутні.

Додамо, що російські військові розміщують свої снаряди біля Чорнобильської АЕС, що загрожує ядерною небезпекою.