"Сидить у крісельці з головою на бік": експерт розповів про втрату Путіним авторитету та гарантів проти його абсолютного божевілля

"Сидить у крісельці з головою на бік": експерт розповів про втрату Путіним авторитету та гарантів проти його абсолютного божевілля

Якщо Путін завтра помре, це вже не стане подією.

Застосування ядерної зброї безглуздо, але ядерний шантаж є політично дуже ефективним. Очільник Кремля Володимир Путін займався ним протягом 15-ти років.

Про це розповів російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі марафону “FreeДОМ”.

"Через путінський ядерний шантаж Україну не прийняли до НАТО, проковтнули агресію Грузії, анексію Криму. Постійно здіймався галас путін-ферштейнерів, мовляв, не потрібно його провокувати, він може застосувати ядерну зброю. Цей шантаж наразі вже вибили США. Американці дуже зрозуміло пояснили йому, що у випадку застосування зброї вони не капітулюють та не відступлять, як він розраховував, а завдадуть нищівного удару, що може торкнутися і його особисто", - зазначив політолог.

Він додав, що гарантією проти абсолютного божевілля Путіна є його оточення.

"Припустимо, що він збожеволів та знищить українське місто ядерною зброєю - здійснить жахливий злочин. На хід війни це ніяким чином не вплине", - додав Піонтковський.

За словами політолога, авторитет Путіна серед його оточення впав.

"Невдалі амбіціозні прагнення заволодіти Києвом за три дні, а потім знищення всієї України впустили його авторитет. Про це свідчить його жалюгідна промова під час параду 9 травня та ковдрочка, якою він накривався. Мені це нагадало останнє фото за життя Лєніна в 1923 році, коли він сидить у крісельці з головкою на бік. Тому справа вже не в Путіні. Якщо він завтра помре, це вже не буде подією", - додав політолог.

Але Піонтковський зазначив, що на зміну очільнику прийшов "колективний Путін", тобто, його оточення, що, використовуючи свою західну агентуру, вирішило примусити Україну припинити вогонь та утримати у руках Кремля нові захоплені території.

Нагадаємо, Зеленський готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову.

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