Сидітимуть в "40-тонних залізних морозильниках": похолодання в Україні може сповільнити російських окупантів

Сидітимуть в "40-тонних залізних морозильниках": похолодання в Україні може сповільнити російських окупантів

Особливо не пощастило тим, хто застряг на північ від української столиці.

Аналітики кажуть, що різке похолодання в Україні найближчими днями може ще більше сповільнити просування російських військ.

Про це пише The Times.

Видання пише, що через погіршення погодних умов російські окупанти будуть змушені або покинути свою техніку, або сидіти в "40-тонних залізних морозильних камерах".

Зазначається, що арктичне повітря, яке рухається через Росію та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, внаслідок чого найближчими днями у Києві та Харкові вночі температура повітря може впасти до -10 градусів. Крім того, дутиме холодний вітер, тому похолодати може навіть до -20 градусів.

Аналітики пояснюють, що це може призупинити росіян, особливо тих, хто застряг на північ від української столиці.

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