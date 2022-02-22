Сидять у підвалах без їжі: Денісова закликала евакуювати людей зі Щастя через постійні обстріли окупантів

Сидять у підвалах без їжі: Денісова закликала евакуювати людей зі Щастя через постійні обстріли окупантів

Уповноважена також звернулась до міжнародної спільноти.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова закликала евакуювати людей з міста Щастя. Через постійні обстріли російських окупантів вони змушені ховатись по підвалах та не можуть купити продукти харчування.

Про це Людмила Денісова написала у Facebook.

Омбудсменка наголосила, що 11 тисяч мешканців міста вимушені переховуватись у підвалах, де немає електрики та тепла. Також люди вже тиждень не можуть купити продуктів харчування. У місті не працюють магазини, припинено роботу банків та банкоматів.

Людмила Денісова / Facebook

"Обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури країною-окупантом є грубим порушенням норм міжнародного права, Женевської Конвенції про правила ведення війни та Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - наголосила Уповноважена Верховної ради з прав людини.

Людмила Денісова закликала владу евакуювати людей з міста, яке постійно обстрілюють російські окупанти.

"Прошу міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення основного права – права на життя та посилити тиск на Російську Федерацію, аби припинити нехтування правами людини на території України", - йдеться у повідомленні.

Людмила Денісова / Facebook

Нагадаємо, через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків.

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