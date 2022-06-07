Сидять у старій формі та без води: російські окупанти бідкаються на українське літо

Сидять у старій формі та без води: російські окупанти бідкаються на українське літо

Російські окупанти побідкались на українське літо та спекотну погоду.

Загарбники кажуть, що змушені сидіти у теплій формі та без води, оскільки їм нічого не привозять.

Про це повідомляє СБУ з посиланням на перехоплену розмову загарбника.

Окупант скаржиться, що їм не привезли нової форми, а тому росіяни страждають через спеку. Також у загарбників закінчується питна вода, а тому вони усі в пригніченому стані.

Росіяни нарікають на відсутність ротації та сподіваються, що їх таки заберуть.

"Тож перефразовуючи стару пісню, можемо сказати: окупант, "бери шинель – йди додому!". Бо остаточно "спечешся" на українській землі", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо переговорів з президентом країни-агресорки Путіним залишилася незмінною. Глава держави досі готовий сісти за стіл переговорів, аби закінчити війну в Україні.

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