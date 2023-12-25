Сидять в окопах без підтримки: російські десантники зазнають втрат на Херсонщині - ISW

Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, мати одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337- го полку.

Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони сидять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку в якості "гарматного м'яса".

В ISW також повідомляють, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.

Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.

Підрозділи 345-го полку ПДВ діють під командуванням Теплінського у складі російського угруповання військ "Дніпро", що в даний момент виконує бойові задачі на півдні України.

Нагадаємо, російські пропагандистські видання опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони РФ про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі". Проте за деякий час повідомлення видалили.