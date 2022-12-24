"Сигнал НАТО і Заходу": експерт оцінив плани Кремля збільшити армію до півтора мільйона

Влада РФ намагається демонструвати, що Росія має достатньо ресурсів і не має наміру припиняти агресію.

Оголошений міністерством оборони РФ план збільшення чисельності армії до 1,5 млн осіб може означати сигнал НАТО і країнам Заходу, що Росія не збирається припиняти війну.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, план збільшення чисельності російської армії є середньостроковою перспективою, наразі ж Кремль планує набирати контрактників.

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Експерт вважає, що це робиться для того, щоб дати сигнал Заходу і НАТО, що Росія не припинить агресії, а також показати, скільки в РФ є ресурсів у зброї, амуніції, забезпеченні, виплатах.

"Людей теоретично вони можуть знайти, а от забезпечення та ресурси - невідомо. Особливо зважаючи на всі втрати", – додав Мусієнко.

Військовий експерт відзначив, що у короткостроковій перспективі загрозу для України більше становлять мобілізовані.

"Є ознаки того, що Росія продовжує мобілізацію, але приховано й з меншим інформаційним висвітленням. Вона триває, повістки продовжують надсилати", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше очільник міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу заявив, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб. При цьому в півторамільйонній армії повинно бути щонайменше 670 тисяч контрактників.

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