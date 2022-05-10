"Сигнал про те, що Україна переможе": Єрмак пояснив, що означає ленд-ліз від США

"Сигнал про те, що Україна переможе": Єрмак пояснив, що означає ленд-ліз від США

Надання Україні ленд-лізу від США є сигналом для всього світу, що Україна переможе у війні проти Росії.

Також тепер Україна отримає не лише сучасне озброєння, а й економічну підтримку від США.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що надання ленд-лізу Україні означає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США. Він діятиме у 2022-2023 роках. Закон про ленд-ліз дозволяє президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом

Україна отримає сучасну зброю від США. Також українські військові зможуть проходити навчання, щоб ефективно користуватись цим озброєнням. США надаватимуть Україні необхідну економічну підтримку.

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що ленд-ліз передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей, як в США, так і в Україні. Таким чином українська армія стане сильнішою у боротьбі з російськими окупантами.

"На дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 9 травня, у день, коли Росія святкує "День побєди", президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні. Повна назва законопроєкту The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

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