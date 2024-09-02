Сікорський: Збивати російські ракети над Україною – обовʼязок Польщі

Польща та інші країни, що межують із Україною, зобовʼязані збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть до їхніх повітряних просторів.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю Financial Times.

"Членство у НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору – це наше конституційне зобов’язання. Коли ворожі ракети націлені на вхід у наш повітряний простір, збити їх буде законною самообороною", - зазначив він.

Сікорський наполягає на праві Польщі перехоплювати снаряди Росії після того, як невідомий об’єкт – імовірно, це був російський дрон – увійшов до простору країни під час масованого обстрілу України 26 серпня.

"Що ближче ракета до цілі, коли її перехоплюють, то більший ризик для жителів та інфраструктури Польщі. Отже, для Варшави краще збивати ракети на більшій висоті над Україною", - додав міністр.

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти понеділка піднімали у повітря винищувачі F-16 через ракетний обстріл Росією території України.

Після того, як припинилися ракетні удари Російської Федерації по українських об’єктах, у польському командуванні повідомили про припинення діяльності польської та союзницької авіації у повітряному просторі РП.

Під час нещодавнього візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що у НАТО ще немає спільної думки щодо збиття російських ракет засобами країн Альянсу над територією України, але вони можуть дійти згоди з цього приводу.

Польща посилює ППО на кордоні з Україною!

Читайте також: