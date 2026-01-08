Сікорський пояснив, чому Путін продовжує війну попри колосальні втрати та відсутність результатів

Радослав Сікорський / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін і досі не відмовився від ідеї повного підкорення України, однак реалізувати ці плани він не здатний.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю TVP World.

За словами польського міністра, реальні військові результати Росії свідчать про неспроможність Кремля досягти стратегічної мети навіть ціною величезних втрат.

"Якщо подивитися на карту його військових досягнень минулого року — досягнень, оплачених десятками тисяч, можливо, понад сотнею тисяч загиблих солдатів — такими темпами йому знадобляться десятиліття, щоб підкорити Україну", — наголосив Сікорський.

Очільник польського МЗС також звернув увагу на особливості авторитарних режимів, які, за його словами, спотворюють реальну картину для керівника держави.

"У цьому проблема диктаторів: після 20 років влади дуже мало людей скажуть вам правду. Люди приносять вам лише добрі новини", — додав він.

Сікорський підкреслив, що саме ця ізольованість від реальності призводить до стратегічних помилок і затяжних воєн, які Росія веде ціною величезних людських втрат.

Нагадаємо, за даними української розвідки, торік у Кремлі планували набрати до окупаційної армії 400 тисяч людей, і цей план росіяни фактично виконали. Цього року поповнення може бути ще більшим.