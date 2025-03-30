Сікорський відповів, що стане найбільшою гарантією безпеки для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що головним фактором, який забезпечує безпеку України в умовах можливого припинення вогню з Росією, залишається її Збройні сили.

Про це він заявив в інтерв'ю TVN 24, коментуючи зустріч, що відбулася в Парижі, "коаліції рішучих".

За словами Сікорського, Польща візьме участь у цій коаліції, проте без безпосередньої присутності військових на території України.

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"Польща буде у цій коаліції, але не фізично в самій Україні", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що обговорення можливого розгортання сил стримування ще продовжується.

"Існують різні відлуння цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що знаходяться на стадії узгодження", - додав він.

Сікорський особливо наголосив на ролі української армії як ключового елемента захисту держави.

"Найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія. На нашому боці найбільша армія в Європі... і вона має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників", - сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 27 березня, у Парижі відбувся третій саміт "коаліції охочих" - нового формату на підтримку України, створеного Британією та Францією.