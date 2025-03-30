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- Війна
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Сікорський відповів, що стане найбільшою гарантією безпеки для України
Сікорський особливо наголосив на ролі української армії як ключового елемента захисту держави.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що головним фактором, який забезпечує безпеку України в умовах можливого припинення вогню з Росією, залишається її Збройні сили.
Про це він заявив в інтерв'ю TVN 24, коментуючи зустріч, що відбулася в Парижі, "коаліції рішучих".
За словами Сікорського, Польща візьме участь у цій коаліції, проте без безпосередньої присутності військових на території України.
"Польща буде у цій коаліції, але не фізично в самій Україні", - зазначив міністр.
Він також наголосив, що обговорення можливого розгортання сил стримування ще продовжується.
"Існують різні відлуння цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що знаходяться на стадії узгодження", - додав він.
Сікорський особливо наголосив на ролі української армії як ключового елемента захисту держави.
"Найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є хоробра і добре оснащена українська армія. На нашому боці найбільша армія в Європі... і вона має досвід ведення цього нового типу війни із залученням мільйонів безпілотників", - сказав він.
Нагадаємо, у четвер, 27 березня, у Парижі відбувся третій саміт "коаліції охочих" - нового формату на підтримку України, створеного Британією та Францією.