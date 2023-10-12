"Сил і засобів у них достатньо": Буданов про російський терор української енергосистеми

Росія не відмовиться від своїх задумів, вважає очільник ГУР.

Росія знову почне бити по енергосистемі України. Минулого року в цей же період РФ здійснювала масовані обстріли нашої енергетичної інфраструктури.

До чого необхідно готуватися українцям найближчими місяцями в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

"В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію. Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали. Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", - сказав він.

Буданов також наголосив, щом нам потрібно більше ППО, щоб закрити небо від ворожих атак.

"ППО – це і є найголовніша проблема. Тому що все, чим вони б'ють, так чи інакше літає. Тож нам потрібно набагато більше ППО, ніж зараз є", - додав він.

Енергетичний терор окупантів

Російські окупанти від 10 жовтня 2022 року завдавали масовані ракетні удари по енергетичній системі України. Загарбники водночас запускали по кілька ракет по українських містах, щоб залишити українців без тепла та електрики під час зими.

Через дії окупантів по Україні запроваджувалися стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

Він також наголосив, що удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - зазначив Скібіцький.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що енергетичний терор Росії провалився, а тому мішенню окупантів може стати транспортна інфраструктура України.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що енергетичний терор триватиме.

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