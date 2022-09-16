Сил оборони завдали 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

Збройні сили України продовжують ліквідовувати окупантів та завдавати ударів по місцях зосередження техніки армії агресорки Росії.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдали 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Втрати армії РФ наразі уточнюються.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на ранок 16 вересня підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та п'ять позицій комплексів протиповітряної оборони.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по трьох районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

Як повідомлялося, станом на 15 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 53 850 осіб. За минулу добу було ліквідовано ще 200 окупантів.

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