"Сила починається із закриття українського неба": Подоляк прокоментував обстріл Кривого Рогу

Подоляк каже, що українське небо необхідно захистити системами ППО.

Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста України та завдають ударів по житловим будинкам. Для того, аби захистити цивільні об’єкти від російського терору - нашій державі потрібні системи ППО.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Це вже якась геноцидна повсякденність. Кривий Ріг. Російська ракета руйнує черговий житловий будинок. 53 постраждалих. Четверо загиблих. Серед них 45-річна жінка та її 10-річна донька", - наголосив Подоляк.

За його словами, міжнародне право ніколи не працюватиме, якщо агресор не бачитиме, що за ним стає реальна сила.

"Сила починається із закриття українського неба системами ПРО/ППО", - додав він.

Нагадаємо, що після ракетної атаки у Кривому Розі стався обвал будинку під час розбирання завалів.

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