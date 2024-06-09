Силам оборони ймовірно вдалося уразити два надсучасних російських літаки Су-57 – речник ГУР

Під час удару по військовому аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ могли бути пошкоджені два російські багатоцільові винищувачі Су-57.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Є дані, які продовжують уточнюватися, і відповідно є інформація, що уражених літаків Су-57 могло бути два. Також є інформація про безповоротні втрати, про поранених серед особового складу окупантів”, - поділився він новою інформацією про успішну атаку на ворожий об’єкт в глибині території Росії, зауваживши, що таких випадків буде дедалі більше.

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Окрім того, Андрій Юсов зазначив, що цих розхвалених російських винищувачів не надто багато на озброєнні Повітряних сил держави-агресорки, тому їх майже не застосовують в бойових діях проти України.

“Чому цей літак не заходить у повітряний простір України? Через загрозу катастрофічних перш за все іміджевих втрат. Він може бути уражений в нашому повітряному просторі. Характеристики цього літака не такі, як казали росіяни на міжнародному ринку озброєнь”, - пояснив речник ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія має на озброєнні всього шість Су-57, які беруть участь у війні.

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