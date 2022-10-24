"Сили і засоби приведені в готовність": Росія лякає наслідками застосування "брудної бомби"

Міністерство оборони Росії лякає наслідками застосування так званої "брудної бомби". Звинувачення України у підготовці до вибуху триває.

РосЗМІ із посиланням на прессекретаря президента країни-агресорки Дмитра Пєскова, повідомляють, що Міноборони РФ вже привело у готовність сили і засоби, щоб начебто діяти в умовах "радіоактивного зараження".

"Сили і засоби приведені в готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження", - зазначено у джерелі.

Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу - вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

"Річ у тім, що їхня (Заходу - ред.) недовіра до інформації, яка була передана російською стороною, не означає, що припиняє існувати загроза застосування такої брудної бомби. Загроза в наявності", - сказав Пєсков.

В Міноборони Росії розкрили сценарій застосування бомби. Там кажуть, що її підрив призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до кількох тисяч квадратних метрів.

Також оборонне відомство РФ лякає збільшенням потоку біженців до Європи після вибуху.

Однак самі росіяни допускають, що саме їх після застосування "брудної бомби" звинуватять у "ядерному тероризмі".

Хто запустив фейк про "брудну" бомбу

Раніше російські маніпулятори разом заявили, що Україна нібито виготовила "брудну" бомбу та готується її застосувати на власній території.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу через ідею російської пропаганди почав телефонувати міністрам оборони країн НАТО, серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Водночас керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

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