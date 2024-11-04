Сили КНДР можуть почати бойову активність найближчими днями – Держдеп США

Речник Держдепа зазначив, що солдати КНДР стануть законними цілями, якщо вступлять у бій

Сполучені Штати зафіксували присутність близько 10 тисяч північнокорейських військових у Курській області Росії. Очікується, що вони можуть бути залучені до бойових дій найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера.

"Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", – зазначив Міллер.

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Міллер також зазначив, що не має можливості підтвердити чутки про участь північнокорейських військових у бойових діях проти українських сил. Однак, якщо солдати КНДР все ж вступлять у бій, вони стануть законними цілями.

Нагадаємо, що перші бійці Північної Кореї вже потрапили під обстріл у Курській області. Напередодні розвідка інформувала про перекидання 7 000 північнокорейських військових до районів біля України.