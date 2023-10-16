Сили оборони досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку: що відомо про втрати РФ

Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку, російські окупанти зазнали суттєвих втрат.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Євлаша, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, але обороняються на Куп'янському і Лиманському, бо ворог продовжує наступальні дії.

Втрати російської армії

"На Бахмутському напрямку продовжуємо рух, зокрема, у напрямку Горлівки. Там маємо успіхи, та ще відбулося сім бойових зіткнень, у ході яких було ліквідовано 157 окупантів. Знищили один "Піон" з калібром 203 мм, один "Град" та дуже багато різної техніки, ствольних та реактивних систем залпового вогню, серед яких гармати Д-30, Д-20, та знищили 28 FPV-дронів, що є дуже високим показником", - розповів він.

Спікер зазначив, що у неділю, 15 жовтня, поблизу Куп'янська було відбито 15 атак противника та знищено 23 зразки ворожої техніки та озброєння. Це вісім танків Т-72, вісім одиниць бойової броньованої техніки, серед яких чотири БМП-1, дві БМП-2 та дві МТ-ЛБ. Також українські військові відпрацьовують мінометні розрахунки ворога - завдано удари по одному 82-мм та одному 120-мм мінометам. Вчора ворог понад 300 разів завдав ударів саме з мінометів.

Також 25 Повітряно-десантна бригада збила ворожий гелікоптер Мі-8. Цей вертоліт залетів у зону досягнення української ППО. Гелікоптер був повністю знищений пострілом із протитанкового ракетного комплексу разом з особовим складом.

Ще українським воїнам вдалося ліквідувати російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле".

У чому перевага ворога

Євлаш також розповів, що у ворога залишається багато оснащення, зокрема, багато різних танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем. Також ворог має перевагу в авіації і постійно завдає удари з Су-35 і Су-25.

Проблеми з особовим складом та новим озброєнням

"У ворога є багато танків. Переважно це типу Т-72. Інколи трапляються Т-90 - ми бачили як вони під час прориву вражаються нашими "Стугнами". Однак, поряд з цим, ми бачимо затикання дірок мобілізованим особовим складом, який не навчений, або має дуже низькі фахові здібності", - сказав він.

Євлаш зауважив, що ворог має проблеми із новими зразками озброєння, бо на виробництво впливають санкції та інші чинники, які не дозволяють регулярно замінювати стволи, які зношуються.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українських захисників підтримують з повітря гвинтокрили. Саме пілоти 18-ої бригади авіації організовують для окупантів "пекельне небо".

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