Сили оборони можуть отримати від США реактивні снаряди GLSDB: названо дату

Що цікаво, такого озброєння ще навіть не існує в американській армії.

Українські військові можуть отримати від США високоточні реактивні снаряди малого діаметра наземного базування GLSDB. Їх анонсували ще торік.

Про це пише Politico.

Як зазначається, Сили оборони можуть отримати від США реактивні снаряди малого діаметра наземного базування GLSDB виробництва компанії Boeing.

Що цікаво, такого озброєння ще навіть не існує в американській армії. Проте Пентагон успішно випробовував нові снаряди для України. На полі бою вони повинні з’явитися вже в середу.

Перша партія реактивних снарядів буде адаптована для ураження цілей на відстані близько 150 кілометрів.

“Це дає їм (Силам оборони, - ред.) більш глибокий ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню”, - сказав американський чиновник, з яким спілкувалися журналісти видання.

Нагадаємо, що Європа має труднощі з постачанням Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів, оскільки країни НАТО не були готові до такого формату війни.

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