“ЗСУ можуть взяти під вогневий контроль адмінкордон Криму”: експерт про наступ на лівобережжі Херсонщини

Всі спроби російських окупантів на лівому березі скинути українські війська в Дніпро і ліквідувати ряд українських плацдармів завершились відповідно нічим. Це визнають самі окупанти. Зокрема російські воєнкори стверджують, що українські війська за підтримки артилерії втримують плацдарм і в районі Кринок, і в районі Пойми, і Піщанівки.

Про це заявив в ефірі телеканалу FREEDOM військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Більше того, каже він, Збройні сили України за визнанням російської сторони мають можливість проведення додаткових десантних операцій в моменті збільшення військового контингенту на лівому березі.

Також російські окупанти фактично визнають неможливість використання тієї ж штурмової авіації і відповідно ударних безпілотників у зв’язку з активною роботою української системи РЕБ, додав Дмитро Снєгирьов.

ЗСУ чинять тиск на окупантів

В якості позитивного моменту він підкреслив той факт, що російська сторона визнає успішний характер контрбатарейної боротьби з боку Збройних сил України з використанням як географічного положення, тобто правий, берег контрольований Збройними силами України, вищий, так і відповідно тактико-технічних характеристик озброєння.

“Окупанти змушені визнати, що під прикриттям засобів ураження — це ствольна реактивна артилерія, танки Т-64, які використовуються Збройними силами України фактично в якості засобів вогневої підтримки, тобто САУ — Збройні сили продовжують тиск на позиції російських військ на лівому березі”, — зазначив аналітик.

Безперспективність утримання лівого берега окупантами

“Давайте говорити про те, що повідомлення російських ЗМІ, яке пізніше було спростоване, про можливість прийняття так званих непопулярних рішень, це не інформаційно-психологічна операція, як нас намагались переконати. Очевидно, мова йде про протиріччя в прийнятті рішень між військовим керівництвом країни-окупанта і політичним”, — вважає експерт.

Він зауважив, що військове керівництво прекрасно розуміє подальшу безперспективність утримання лівого берега Херсонської області: “Нагадаю, там приблизно 70 км окупованої території вглиб і вся ця територія навіть з використанням засобів ураження, перш за все, РСЗВ HIMARS, Mars II, RM-70 Vampire, вона прострілюється буквально до адміністративних кордонів Криму”.

“Мова вже не йде про більш точні засоби ураження, такі як крилаті ракети повітряного базування з дальністю ураження понад 300 км, або ті ж самі американські засоби ураження з дальністю до 150 км — мова йде про бойову частину з касетним боєприпасом. Тому і виникло таке протиріччя в повідомленнях російських ЗМІ”, — зазначив Дмитро Снєгирьов.

Але, каже він, було прийняте політичне рішення: “На фоні наступу російських військ відповідно на Авдіївському, Мар’їнському і Бахмутському напрямках очевидно російському політичному керівництву треба було продати чергові сумнівні успіхи окупаційної армії, а не констатувати факт військової поразки”.

Нагадаємо, українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра та перекидають туди додаткові сили.

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