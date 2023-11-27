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Сили оборони на Авдіївському напрямку феєрично знищили окупанта (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Сили оборони на Авдіївському напрямку феєрично знищили окупанта (відео)

Фото: Скріншот

Російський військовий збирав протитанкові міни.

Українські військові філігранно знищили російського окупанта на Авдіївському напрямку. Ворог збирав протитанкові міни.

Відповідне відео з’явилося на сторінці журналіста Юрія Бутусова.

На кадрах видно, як окупант на Авдіївському напрямку збирає на полі протитанкові міни та розміщує їх поряд зі згорілою технікою. Проте коли його побачили воїни 47-ї окремої механізованої бригади та влучили в нього, всі ті міни, які окупант збирав, також здетонували.

“Відео з феєричною ліквідацією російського військового на Авдіївському напрямку від 47-ї окремої механізованої бригади, воїни якої успішно продовжують свою щоденну роботу з “утилізації” окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту”, - наголосив Юрій Бутусов.

Сили оборони на Авдіївському напрямку феєрично знищили окупанта

Сили оборони на Авдіївському напрямку феєрично знищили окупанта

Нагадаємо, що український дрон перервав "відпочинок" окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
583
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