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Сили оборони на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський вертоліт Мі-24

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Сили оборони на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський вертоліт Мі-24

Фото: Національна гвардія України

Українськи Сили оборони вдень 10 квітня знищили вертоліт окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські військові 10 квітня знищили на Авдіївському напрямку вертоліт окупантів Мі-24.

Про це повідомили в пресслужбі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як стало відомо, українські військові “закобзонили” військовий вертоліт окупантів Мі-24.

“Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку”, — розповіли українські захисники.

Нагадаємо, що десантники 95-ї бригади з ПТРК Стугна-П ефектно знищили два російські вертольоти Ка-52.

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Дата публікації
Перегляди
1109
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