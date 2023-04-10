Сили оборони на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський вертоліт Мі-24

Українські військові 10 квітня знищили на Авдіївському напрямку вертоліт окупантів Мі-24.

Про це повідомили в пресслужбі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як стало відомо, українські військові “закобзонили” військовий вертоліт окупантів Мі-24.

“Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку”, — розповіли українські захисники.

Нагадаємо, що десантники 95-ї бригади з ПТРК Стугна-П ефектно знищили два російські вертольоти Ка-52.

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