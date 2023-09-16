Сили оборони на півдні знищили три човни РФ разом із окупантами

ЗСУ ліквідували на півдні три російські човни разом з 18 окупантами. Також знищено п'ять крупнокаліберних гармат та пункт спостереження ворога.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Мінус п'ять крупнокаліберних гармат за минулу добу. Це потужний результат Сил оборони. Мінус 18 окупантів і ще три човни, на яких вони намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Один із таких пунктів теж знищено", - заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни розгорнули кампанію з приводу обстрілу окупантами Нової Каховки.

"Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега, і як показала вчорашня ситуація, додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя", - каже Гуменюк.

Як повідомлялося, Генштаб зранку 16 вересня повідомив, що втрати окупантів наближаються до 272 тисяч. За минулу добу було ліквідовано ще 350 військових.

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