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Сили оборони не припинили атак на Кримський міст: речник ВМС розповів деталі

Сили оборони не припинили атак на Кримський міст: речник ВМС розповів деталі

Кримський міст / Фото: businessinsider.com

Плетенчук звернув увагу, що росіяни періодично стягують усі свої системи ППО до окупованого Криму.

Сили оборони не припинили атак на Кримський міст.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "КИЇВ24".

Плетенчук звернув увагу, що росіяни періодично стягують усі свої системи ППО до окупованого Криму.

За словами речника ВМС ЗСУ, Керченський міст є для них пріоритетнішим об'єктом охорони, ніж склади з боєприпасами на території самої РФ.

Раніше Плетенчук повідомив, що кораблі Чорноморського флоту РФ не виходять в акваторію Чорного моря через зміну тактики та через несприятливу погоду.

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