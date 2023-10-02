Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

До числа 230 авто також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Благодійний фонд Favbet Foundation передав бійцям Збройних Сил України повнопривідний автомобіль Volkswagen Bora, повідомили представники фонду.

Автомобіль передано в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує завдання в районі міста Часів Яр на Донеччині.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили та інші Сили оборони України отримали вже 230 автомобілів за сприяння Favbet Foundation. Переважно це повнопривідні позашляховики, які підвищують мобільність українських захисників та допомагають їм ефективно вирішувати бойові завдання по всій лінії фронту.

«Автомобіль – це розхідний матеріал на війні, особливо в умовах конфлікту такої високої інтенсивності. Доволі часто наявність справного авто у наших військових може мати вирішальне значення для збереження їх життів та здоров’я. Ми продовжуємо працювати над поставкою автомобілів до ЗСУ, і позначка в 230 авто – точно не кінець», – наголосив віцепрезидент фонду Ігор Сірук.

Нагадаємо, до числа 230 авто також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.