Сили оборони просунулися вперед на напрямку Сватове-Кремінна: у ЗСУ розповіли про успіхи контрнаступу

Українські військові мають успіхи на напрямку Сватове-Кремінна. За тиждень Сили оборони просунулися вглиб Кремінної до 2,5 кілометра.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу у четвер, 29 грудня.

"Наші воїни продовжують наступальні дії в напрямку Кремінної. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в бік цього міста", - сказав він.

Представник Генштабу ЗСУ зауважив, що є інформація, що російські війська, розуміючи перенесення бойових дій ближче до Луганська, почали поступову підготовку оборонних споруд навколо обласного центру.

"У разі прориву ЗСУ оборонних споруд окупантів на лінії Сватове – Кремінна значна частина військових 2-го армійського корпусу планує здаватися в полон", - додав Громов.

Контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Біля Кремінної на Луганщині залишається складна ситуація. Перевагу мають українські військові, потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили. Після деокупації Кремінної є два варіанти розвитку подій: йти на Старобільськ – головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, або йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" угруповання росіян на цьому напрямку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що під натиском українських сил російські військові покидають Кремінну. За його словами, військове командування вже перемістилося до інших населених пунктів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що міста Кремінна і Сватове – є в пріоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганської області.

Київщину атакували десятки ракет: скільки збили, що зі світлом і чи є "прильоти" - Кулеба

Читайте також: