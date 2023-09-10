Сили оборони провели успішну операцію та зайняли частину селища на Донеччині

Зараз тривають бої в самому населеному пункті, повідомила місцева влада.

Українські військові зайняли частину селища Опитне, що поблизу Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону у неділю, 10 вересня.

За його словами, зараз у населеному пункті тривають бої.

"Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", - сказав Барабаш.

Зазначимо, за даними Генштабу, Сили оборони на Авдіївському напрямку стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують окуповану землю.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що ЗСУ просунулися вперед у районі Роботиного Запорізької області.

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