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Сили оборони ударили по полігону російської армії на Бєлгородщині: у ГУР дізналися про наслідки

Сили оборони ударили по полігону російської армії на Бєлгородщині: у ГУР дізналися про наслідки

Російські військові / Фото: gettyimages.com

Ракета влучила у навчальний табір, де готують поповнення для окупаційної армії РФ для війни в Україні. 

Сили оборони України завдали успішного ракетного удару по табору підготовки військ держави-агресорки у Бєлгородській області РФ. 

Про це стало відомо з радіоперехоплення, здійсненого ГУР Міноборони.

Сестра російського військового підтвердила влучання ракети по полігону та загибель строковиків, яких готували до війни в Україні.

“Ракета прилетіла на полігон. Ну, вони встигли, деякі, пацанята стрибнути в окопи, а шість строковиків загинуло”, - говорить вона у телефонній розмові. 

При цьому родичка російського солдата нарікає, що ніхто з командирів не повідомляє про ситуацію в навчальному таборі, де готують поповнення для окупаційної армії РФ для війни в Україні. 

У ГУР МО України нагадали, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Нагадаємо, Росія у війні проти України втратила більше солдатів, ніж будь-яка індустріально розвинена країна в конфлікті від часів Другої світової війни.

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